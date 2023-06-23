Ущерб в 11 млрд тенге: способы хищения средств в системе образования озвучили в Антикоре

Девочка с учебником. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Антикоррупционная служба озвучила распространенные способы хищения бюджетных денег в системе образования. По данным, с 2020 года осуждены 143 человека, сообщается в официальном Telegram-канале службы.

Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в системе образования.

Его итоги сегодня подвели на межведомственном совещании, в котором приняли участие представители Администрации президента, Нацбанка, Высшей аудиторской палаты, депутаты мажилиса, министры и общественные деятели.

"За последние три года государством на развитие сферы образования направлено 12,1 трлн тенге, что составляет 28% всех расходов государственного бюджета на 2021-2023 годы.

Принят закон "О статусе педагога", что позволило повысить заработные платы учителей в два раза, а при наличии ученой степени и внеурочных занятий – в три раза", – напомнили в Антикоре.

Несмотря на принимаемые меры соцподдержки, сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных, заявила служба.

"С 2020 года по уголовным делам в данной сфере осуждено 143 лица. Ущерб государству составил порядка 11 млрд тенге, из которых возмещено 5,2 млрд тенге", – говорится в публикации.

По информации Антикора, в области Жетысу работники городского отдела образования за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель, два бухгалтера образования, а также 13 бухгалтеров школ.

"Подобные преступные схемы выявлены по всей стране. Самые крупные хищения – в городах Алматы, Шымкент, в Кызылординской, Актюбинской и Алматинской областях", – отметила служба.

Так, по результатам ВАКРа раскрыты устойчивые способы хищения бюджетных денег:

работнику начисляется зарплата намного больше, чем положено по его должности; зарплату переводят лицам, которые вообще не работают в школе; начисляют зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежках указывают фамилию другого лица; производят переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз; перечисляют деньги "мертвым душам" – родственникам и близким.

"Все указанные выше способы хищения реализуются с помощью одной схемы.

Сначала бухгалтер выгружает платежные документы из ведомственных систем бухучета. Далее вручную вносятся нужные корректировки. После – документы с искаженными сведениями направляются на оплату", – говорится в публикации.

Отмечается, что такие манипуляции стали возможными из-за отсутствия интеграции между названными школьными системами бухучета, Национальной образовательной базой данных и базой Казначейство – клиент.

В целях исключения подобных фактов, по итогам совещания между уполномоченными органами подписана "Дорожная карта" по устранению коррупционных рисков в сфере образования.

Что делать, если стали свидетелем коррупции?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что лицо, оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства.

Сообщить о факте коррупции можно одним из следующих способов:

Позвонить на бесплатный номер 1424 в call-центр Антикоррупционной службы, консультанты которого дадут разъяснения о дальнейших шагах либо обеспечат незамедлительное реагирование для пресечения фактов коррупции.

Отправить обращение через онлайн-сервис портала "Электронного правительства" (egov.kz).

Написать на блог председателя Агентства на сайте "Открытый диалог" или на сайте Агентства.

Написать на электронную почту – kense@antikor.gov.kz.

При этом за предоставленную информацию может быть выплачено вознаграждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026130-uscherb-v-11-mlrd-tenge-sposoby-hischeniya-sredstv-v-sisteme-obrazovaniya-ozvuchili-v-antikore/