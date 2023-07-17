Ущерб около 450 млн тенге: предполагаемого создателя финпирамиды задержали в Астане

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Nes / Getty Images

Сотрудники АФМ задержали мужчину, которого подозревают в создании и руководстве финпирамидой. Ущерб вкладчикам составил порядка 450 млн тенге, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В Астане сотрудники департамента АФМ нашли предполагаемого создателя и руководителя финансовой пирамиды "Семейный Капитал".

"Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов", – говорится в сообщении.

В результате, по данным агентства, граждане не получили ни обещанные квартиры, ни вложенные средства. Причиненный материальный ущерб составил около 450 млн тенге.

Сейчас он задержан и содержится под стражей. Иная информация распространению не подлежит.

"АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – подчеркнули представители Агентства по финмониторингу.

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Напомним, ранее мы рассказывали, как понять, что вас втягивают в финансовую пирамиду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028908-uscherb-okolo-450-mln-tenge-predpolagaemogo-sozdatelya-finpiramidy-zaderzhali-v-astane/