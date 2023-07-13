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Был в лагере беженцев: в полиции рассказали подробности задержания казахстанца в Германии

Опубликовано:

Задержанного ведут в стражи порядка
Задержанный. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Предполагаемого наркосбытчика задержали в Германии, а после экстрадировали в Казахстан. Подробности его задержания рассказали в пресс-службе ДП Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 22-летний астанчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, был обнаружен в лагере беженцев в городе Мюнхен.

После при содействии Национального центрального бюро Интерпол МВД Казахстана и генеральной прокуратуры, подозреваемый был экстрадирован в Астану и водворен в следственный изолятор.

В розыске подозреваемый находился с 2021 года.

Как оказалось, ранее он вылетел регулярным авиарейсом в Узбекистан, откуда перебрался в Кыргызстан и вылетел в город Анталия. А после казахстанец незаконно пересек границу Украины и в статусе беженца прибыл на территорию Германии, сообщили в полиции.

Напомним, ранее Генпрокуратура РК сообщила об экстрадиции из Германии гражданина РК, которого подозревают в сбыте наркотиков.

По информации надзорного органа, в 2020 году мужчина совершил преступление, а после скрывался от органов уголовного преследования. Его объявили в международный розыск.

Предполагаемого преступника обнаружили в Германии. 13 июля его вернули на родину для привлечения к уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028572-byl-v-lagere-bezhentsev-v-politsii-rasskazali-podrobnosti-zaderzhaniya-kazahstantsa-v-germanii/

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