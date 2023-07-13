Хищения на 16,5 млрд тенге выявили в области Жетысу: задержаны 15 чиновников

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

В Жетысуской области спецпрокуроры выявили хищения 16,5 миллиарда тенге. Возбуждено 5 уголовных дел, задержаны 15 должностных лиц, передает телеканал "Хабар 24".

Помимо этого, по данным телеканала, в суд направлены еще два уголовных дела по фактам хищений бюджетных средств.

Как рассказали корреспондентам телеканала в прокуратуре, по этим двум делам чиновники присвоили больше 400 млн тенге. Пятерых человек уже осудили. В доход государства вернули свыше 230 млн тенге.

Отмечается, что один из резонансных случаев связан со строительством коттеджного городка в Талдыкоргане.

"Ряд должностных лиц были взяты под стражу. В целом дело продолжается. В ближайшее время будет принято окончательное процессуальное решение, дело будет направлено в суд и все причастные лица, чья вина будет доказана органами следствия, будут привлечены к уголовной ответственности", - заверил прокурор Жетысуской области Мадияр Басшыбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Талдыкоргане задержаны бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника городского акимата, а также двое работников технического надзора.

Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане. Следствием установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн тенге.

Кроме того, в начале июля стало известно, что бухгалтера детского сада в Жетысуской области подозревают в хищении около 40 млн тенге бюджетных средств. Сейчас дело расследуется управлением досудебного расследования прокуратуры региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028434-hischeniya-na-165-mlrd-tenge-vyyavili-v-oblasti-zhetysu-zaderzhany-15-chinovnikov/