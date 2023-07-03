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Бухгалтера детсада в Жетысуской области подозревают в многомиллионных хищениях

Опубликовано:

Кассир пересчитывает пачку денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бухгалтера детского сада в Аксуском районе Жетысуской области подозревают в хищении около 40 млн тенге бюджетных средств путем незаконной выплаты себе повышенной заработной платы. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

Как рассказали в надзорном органе, хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Хищение в особо крупном размере).

Дело расследуется управлением досудебного расследования прокуратуры Жетысуской области.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, ранее в прокуратуре Жетысуской области сообщили, что в Талдыкоргане задержаны бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника городского акимата, а также двое работников технического надзора.

Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане. Следствием установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027298-buhgaltera-detsada-v-zhetysuskoy-oblasti-podozrevayut-v-mnogomillionnyh-hischeniyah/

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