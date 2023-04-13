Лекарства индийской компании на 43 млн тенге пытались незаконно ввезти в Алматы

Лекарства. Фото: ДГД Алматы

Партию контрабанды лекарств обнаружили на таможне Алматы. Общая стоимость товаров составила 43,4 миллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДГД города.

Во время таможенного досмотра был пресечен контрабандный ввоз из Индии лекарств в количестве 54 тыс. упаковок и весом 356 кг. При этом лекарства ввозились как БАДы.

Провоз контрабанды удалось пресечь должностным лицам таможенного поста "Жетысу" ДГД по Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры.

Таможенная экспертиза установила, что незаявленный товар является лекарственным средством и предназначен для использования в терапевтических целях. Он был расфасован и упакован в дозированной лекарственной форме для розничной продажи.

Лекарства. Фото: ДГД Алматы

"Согласно произведенным расчетам, таможенная стоимость товаров составила 43,4 млн тенге. Сумма ущерба в бюджет составила 5,2 млн тенге.

В действиях участника внешнеэкономической деятельности усматриваются признаки нарушения, предусмотренные статьей 234 УК РК "Экономическая контрабанда", в связи с чем материал направлен в ДЭР по Алматы для дальнейшего принятия процессуального решения", - сообщили в ДГД.

Только с начала 2023 года ДГД выявлено 780 фактов нарушения таможенного законодательства, сумма штрафа составила 6,4 млн тенге, дополнительно доначислено и взыскано таможенных платежей и налогов на сумму 82,2 млн тенге.

Лекарства. Фото: ДГД Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016597-lekarstva-indiyskoy-kompanii-na-43-mln-tenge-pytalis-nezakonno-vvezti-v-almaty/