5,5 млн тенге вернули женщине в Петропавловске

Жительница Петропавловска. Фото: polisia.kz

Обманутой 76-летней жительнице Петропавловска вернули 5,5 млн тенге. Женщина стала жертвой мошенничества, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Ваша дочь совершила ДТП, из-за нее при смерти беременная женщина", - такие слова услышала в телефонной трубке 76-летняя жительница Петропавловска.

Ей позвонил человек и представился полицейским. По его словам, родственники якобы пострадавшей в аварии женщины согласны не писать заявление, если получат крупную сумму денег.

Потрясенная пенсионерка согласилась и передала прибывшему по ее адресу курьеру все свои сбережения - 5,5 млн тенге. Как раз в это время ее дочь вернулась домой и, узнав о произошедшем, сразу обратилась в полицию.

Стражи порядка уже разыскивали курьера. По версии правоохранителей, он мог быть причастен еще к двум таким же фактам мошенничества в Петропавловске. На этот раз он был задержан по "горячим следам", похищенные денежные средства были изъяты и возвращены.

"По данному факту установлен 17-летний житель Петропавловска, в силу несовершеннолетнего возраста он отпущен под поручительство родителей. Данный факт зарегистрирован по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество", - пояснил начальник УП Петропавловска Ербол Тайбеков.

Он добавил, что подобная схема обмана получила широкое распространение в последнее время и попросил граждан сохранять бдительность, не поддаваться психологическому давлению злоумышленников.

"В аналогичной ситуации прервите разговор, свяжитесь с родственниками, на которых ссылаются мошенники, обратитесь на канал “102”, чтобы убедиться в отсутствии факта ДТП", - призвал Ербол Тайбеков.

Отметим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере или в отношении двух или более лиц, а также неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что двум пенсионеркам из Талдыкоргана поступили аналогичные телефонные звонки. В обоих случаях собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родные якобы сбили человека. В итоге одна из потерпевших отдала 3,5 млн тенге, другая - 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026915-55-mln-tenge-vernuli-zhenschine-v-petropavlovske/