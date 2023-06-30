Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

5,5 млн тенге вернули женщине в Петропавловске

Опубликовано:

Жительница Петропавловска
Жительница Петропавловска. Фото: polisia.kz

Обманутой 76-летней жительнице Петропавловска вернули 5,5 млн тенге. Женщина стала жертвой мошенничества, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Ваша дочь совершила ДТП, из-за нее при смерти беременная женщина", - такие слова услышала в телефонной трубке 76-летняя жительница Петропавловска.

Ей позвонил человек и представился полицейским. По его словам, родственники якобы пострадавшей в аварии женщины согласны не писать заявление, если получат крупную сумму денег.

Потрясенная пенсионерка согласилась и передала прибывшему по ее адресу курьеру все свои сбережения - 5,5 млн тенге. Как раз в это время ее дочь вернулась домой и, узнав о произошедшем, сразу обратилась в полицию.

Стражи порядка уже разыскивали курьера. По версии правоохранителей, он мог быть причастен еще к двум таким же фактам мошенничества в Петропавловске. На этот раз он был задержан по "горячим следам", похищенные денежные средства были изъяты и возвращены.

"По данному факту установлен 17-летний житель Петропавловска, в силу несовершеннолетнего возраста он отпущен под поручительство родителей. Данный факт зарегистрирован по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество", - пояснил начальник УП Петропавловска Ербол Тайбеков.

Он добавил, что подобная схема обмана получила широкое распространение в последнее время и попросил граждан сохранять бдительность, не поддаваться психологическому давлению злоумышленников.

"В аналогичной ситуации прервите разговор, свяжитесь с родственниками, на которых ссылаются мошенники, обратитесь на канал “102”, чтобы убедиться в отсутствии факта ДТП", - призвал Ербол Тайбеков.

Отметим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере или в отношении двух или более лиц, а также неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что двум пенсионеркам из Талдыкоргана поступили аналогичные телефонные звонки. В обоих случаях собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родные якобы сбили человека. В итоге одна из потерпевших отдала 3,5 млн тенге, другая - 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026915-55-mln-tenge-vernuli-zhenschine-v-petropavlovske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.