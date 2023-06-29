Обыски провели в трех городах Казахстана: арестовано имущество на 167 млн тенге (видео)

Доллары. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано Агентством РК по финансовому мониторингу. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в АФМ, для участия в играх сайты содержали ссылку на Telegram-канал, где были указаны реквизиты пополнения баланса.

Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после чего направлялся логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.

"На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства - ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК.

Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, добавили здесь, наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащие организаторам и причастным лицам.

В АФМ указали, что азартные игры проводились онлайн круглосуточно с ежедневным оборотом около 800 тыс. тенге.

Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, превышает 3 млрд тенге.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Наказание за организацию незаконного игорного бизнеса в Казахстане

Согласно ст.307 УК РК:

1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) с извлечением дохода в крупном размере;

4) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026765-obyski-proveli-v-treh-gorodah-kazahstana-arestovano-imuschestvo-na-167-mln-tenge/