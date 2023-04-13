В АФМ заявили о выявлении преступной схемы в ТОО "Богатырь Комир"

Добыча. Иллюстративное фото: pexels.com

В Агентстве РК по финансовому мониторингу заявили о пресечении преступной деятельности руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Комир" в Экибастузе. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

В АФМ сообщили, что директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО. Их обвиняют в хищении на системной основе товарно-материальных ценностей. Сумму ущерба оценили в 45,5 млн тенге.

"Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитации их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали", - пояснили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны. Изъяты похищенные двигатели и КПП на грузовые машины. В связи с полным раскаянием и признанием вины судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Проводится досудебное расследование.

По информации официального сайта ТОО "Богатырь Комир", открытие Экибастузского каменноугольного бассейна относится к 1867 году.

Разрез "Богатырь" проектной мощностью 50 млн тонн угля в год строился девятью очередями с 1965 по 1979 годы. В 1985 году была достигнута максимальная годовая производительность - 56,8 млн тонн угля. Разрез такой большой единичной мощности был построен впервые в мире и по этому показателю в 1985 году был занесен в книгу рекордов Гиннесса.

До ноября 1996 года разрез "Богатырь" входил в состав ГАО "Экибастузкомир". С сентября 1996 года началась история создания ТОО "Богатырь Аксес Комир". В марте 2009 года ТОО "Богатырь Аксес Комир" переименовано в ТОО "Богатырь Комир".

Сегодня на долю ТОО приходится 70 процентов от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40 процентов от общего объема добычи угля в Казахстане.

"Богатырь Комир" - одно из крупнейших предприятий в мире по добыче угля открытым способом, его балансовые запасы составляют 2,62 млрд тонн. Производственная мощность предприятия - 42 млн тонн угля в год, в том числе по разрезу "Богатырь" - 32 млн, по разрезу "Северный" - 10 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016584-v-afm-zayavili-o-vyyavlenii-prestupnoy-shemy-v-too-bogatyr-komir/