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Массовую драку сняли на видео в Талгаре

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Участники потасовки
Участники потасовки. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

Массовую драку сняли на видео очевидцы - ее устроили две группы молодых людей в районе автостанции в Талгаре. Инцидент прокомментировали в полиции.

Кадры с места событий были опубликованы в паблике Kris_P_Talgar в Instagram. На них видно, что молодые люди выясняют отношения с помощью кулаков и палок. При этом потасовка мешает проезжающим мимо автомобилям.

Автор написал, что ролик был снят ночью у автостанции в Талгаре.

На видео отреагировал начальник УП Талгарского района ДП Алматинской области Рустем Джарыкбасов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"), участники данного происшествия доставлены в УП Талгарского района", - сообщил он.

Согласно положениям статьи 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершено группой лиц с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025831-massovuyu-draku-snyali-na-video-v-talgare/

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