На жалобы дольщиков ЖК "Ушконыр" и "Весновка" о затягивании дела ответил Досаев

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района ответил на вопрос жительницы, почему долго ведется следствие по делу обманутых дольщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинка заявила о том, что следствие по делу обманутых дольщиков ЖК "Весновка" и ЖК "Ушконыр" затягивается, а фигуранты, находящиеся в СИЗО, "отправляют фотографии, как у них там прекрасно все оборудовано".

"Относительно бездействия – пока я не дал поручения, связанные с возбуждением уголовного дела, забрали руководителей (компании-застройщика – прим.ред.), ничего не происходило.

Давайте будем честны, теперь аппетит приходит во время еды – вы говорите "медленно". Ничего подобного. Каждую неделю ДП, прокуратура города докладываются о ситуации с этими ЖК. Первое дело – мы наложили арест на 140 квартир в интересах вкладчиков, которые у нас есть", - заявил Досаев.

Аким предложил провести экскурсию в СИЗО, где, по его словам, "стандартные условия для всех – камеры одни".

Начальник Департамента полиции города Арыстангани Заппаров поддержал акима, заявив, что готов показать, в каких условиях сидят задержанные.

"Все экспертизы на сегодняшний день назначены, в том числе аудиторская. Это какой объем работы, примерно представляете.

Обвинить органы расследования в предвзятом отношении, я думаю, не совсем этично. Шесть человек арестованы, ведутся работы, назначен процессуальный прокурор. Еженедельно по этой тематику совещания у нас проводятся", - заявил генерал.

Аким добавил, что сейчас проблематично найти все необходимые бумаги по делу, однако поиск их продолжается. Особые трудности вызывает дело касательно ЖК "Весновка". Он добавил, что работа будет продолжена.

Ранее сообщалось, что по делу о ЖК "Ушконыр" и "Весновка" в Алматы арестовали шесть человек, которые не выполнили своих обязательств перед дольщиками. Несмотря на приостановку своей деятельности и наложенный на их имущество арест, застройщики продолжали незаконно продавать квартиры в указанных ЖК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025691-na-zhaloby-dolschikov-zhk-ushkonyr-i-vesnovka-o-zatyagivanii-dela-otvetil-dosaev/