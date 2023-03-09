Шесть человек арестовали по делу о ЖК "Ушконыр" и "Весновка" в Алматы

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По делу о ЖК "Ушконыр" и "Весновка" в Алматы арестовали шесть человек. Об этом рассказал начальник ДП города Арыстангани Заппаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи акима города Ерболата Досаева с населением Алмалинского района, один из жителей рассказал, что год не может вернуть свои деньги и спросил у акима, является ли тот гарантом возврата денег.

Вопрос прокомментировал начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

"По данному уголовному делу шесть участников были арестованы, прокуратура поддержала. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у министра внутренних дел и прокурора города", - сообщил генерал Заппаров.

Аким отметил, что по экстрадиции гражданина Мамиева работа проводится.

"Но руководитель компании "Lider" Калиева, которая является основным продавцом жилья, задержана, сотрудники остальные вместе. Надеюсь, что следственные действия сейчас ускорятся, а гарантом не буду - не могу. Акимат города не гарантирует возврат средств.

Все, что можно забрать, мы заберем, и дальше по установленной пропорции между вкладчиками постараемся вернуть деньги. Аким не может быть гарантом по возврату средств", - сообщил Досаев.

Он отметил, что дело находится в такой фазе почти 10 лет.

"Я понимаю, многие дольщики просто внесли деньги. Это мошенничество прямое. После 2016 года было обличено строительное законодательство, мы не имеем контроля. Недавно глава государства меня поддержал, мы надеемся, что у нас появится норма, когда мы можем контролировать стройки.

По ЖК "Весновка", в рамках возбужденных уголовных дел можно попробовать собрать все, что сможем, что они смогут продать сами, чтобы вернули по мере возможности средства вкладчиков", - заявил аким.

Напомним, 5 марта в Алматы были задержаны застройщики ЖК «Уш Коныр» и «Весновка», которые не выполнили своих обязательств перед дольщиками. Несмотря на приостановку своей деятельности и наложенный на их имущество арест, застройщики продолжали незаконно продавать квартиры в указанных ЖК.

Также сообщалось, что в Алматы взяты под стражу руководители ТОО "Lider Group Consalt" - дело по коллективному заявлению дольщиков расследуют по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012252-shest-chelovek-arestovali-po-delu-o-zhk-ushkonyr-i-vesnovka-v-almaty/