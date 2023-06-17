"Родственники в беде": подозреваемых в обмане пенсионеров на 25 млн тенге задержали в Павлодаре

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Павлодара задержали четырех подозреваемых в обмане пенсионеров и незаконном завладении 25 миллионов тенге, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Как рассказали в МВД, за последние две недели в павлодарскую полицию с заявлениями о фактах мошенничеств обратились порядка 30 жителей региона – все преклонного возраста.

"Их всех обманули по схеме "родственники в беде": злоумышленники звонили на городские телефоны и убеждали бабушек и дедушек, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги. Пожилые горожане собирали все свои накопленные сбережения и передавали прибывшему курьеру", – говорится в публикации.

В результате оперативниками была задержана группа из четверых жителей Павлодара в возрасте от 19 до 21 года.

"На данный момент уже установлена их причастность к шести мошенничествам, где путем обмана они завладели 25 млн тенге пенсионеров. У задержанных изъято 3 млн 900 тысяч тенге, которые возвращены двоим потерпевшим", – сообщили в МВД.

Двоих заключили под стражу, еще двоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В их отношении начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

Полицией проверяется причастность данной группы к аналогичным фактам мошенничеств.

Кроме того, в рамках расследования оперативниками проводятся мероприятия по установлению организаторов указанных преступлений.

В последнее время подобные случаи обмана участились в Казахстане. Недавно стало известно, что троих пенсионеров из Актюбинской области обманули на 5 млн тенге. До этого 89-летняя павлодарка из-за своей доверчивости лишилась своих накоплений – ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь оказалась виновницей ДТП.

Спецоперацию по задержанию подозреваемых показали на видео.

Согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное в крупном размере в отношении двух или более лиц, а также неоднократно наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

При этом у лица могут конфисковать имущество или лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025243-rodstvenniki-v-bede-podozrevaemyh-v-obmane-pensionerov-na-25-mln-tenge-zaderzhali-v-pavlodare/