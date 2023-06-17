Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Родственники в беде": подозреваемых в обмане пенсионеров на 25 млн тенге задержали в Павлодаре

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Павлодара задержали четырех подозреваемых в обмане пенсионеров и незаконном завладении 25 миллионов тенге, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Как рассказали в МВД, за последние две недели в павлодарскую полицию с заявлениями о фактах мошенничеств обратились порядка 30 жителей региона – все преклонного возраста.

"Их всех обманули по схеме "родственники в беде": злоумышленники звонили на городские телефоны и убеждали бабушек и дедушек, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги. Пожилые горожане собирали все свои накопленные сбережения и передавали прибывшему курьеру", – говорится в публикации.

В результате оперативниками была задержана группа из четверых жителей Павлодара в возрасте от 19 до 21 года.

"На данный момент уже установлена их причастность к шести мошенничествам, где путем обмана они завладели 25 млн тенге пенсионеров. У задержанных изъято 3 млн 900 тысяч тенге, которые возвращены двоим потерпевшим", – сообщили в МВД.

Двоих заключили под стражу, еще двоим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В их отношении начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

Полицией проверяется причастность данной группы к аналогичным фактам мошенничеств.

Кроме того, в рамках расследования оперативниками проводятся мероприятия по установлению организаторов указанных преступлений.

В последнее время подобные случаи обмана участились в Казахстане. Недавно стало известно, что троих пенсионеров из Актюбинской области обманули на 5 млн тенге. До этого 89-летняя павлодарка из-за своей доверчивости лишилась своих накоплений – ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь оказалась виновницей ДТП.

Спецоперацию по задержанию подозреваемых показали на видео.

Согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное в крупном размере в отношении двух или более лиц, а также неоднократно наказывается:

  • ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;
  • либо лишением свободы на тот же срок.

При этом у лица могут конфисковать имущество или лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025243-rodstvenniki-v-bede-podozrevaemyh-v-obmane-pensionerov-na-25-mln-tenge-zaderzhali-v-pavlodare/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.