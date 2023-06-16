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Дети передали 18 млн тенге на "спасение" матери, якобы пострадавшей в ДТП в Кокшетау

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Ребенок с деньгами
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кокшетау дети отдали 18 млн тенге после того, как им позвонили и сказали, что их мать якобы попала в ДТП, об этом сегодня сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 14 июня в 15:00 жительница Кокшетау заявила в полицию о том, что неизвестные лица обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в размере 18 млн тенге.

"Две неизвестные женщины позвонили на домашний телефон заявительницы и сообщили детям, что по вине их мамы произошло ДТП, ей требуется срочная медицинская помощь. Злоумышленники внушили детям, что для спасения женщины требуются денежные средства, а для других участников ДТП – компенсация", – рассказали в МВД.

Как пояснили в полиции, подозреваемым было известно, что в доме есть деньги, которые впоследствии дети передали курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали одного из подозреваемых. Полицейские установили, что деньги были переведены на банковские счета предполагаемых сообщников.

"Мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления продолжаются", – добавили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК, согласно которой мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

  • в крупном размере;
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
  • в отношении двух или более лиц;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Кокшетау бизнесвумен отдала 6 млн тенге, чтобы помочь своей невестке, которая якобы совершила ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025152-deti-peredali-18-mln-tenge-na-spasenie-materi-yakoby-postradavshey-v-dtp-v-kokshetau/

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