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Акмолинка отдала за невестку 6 млн тенге (видео)

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Подозреваемый в Кокшетау
Подозреваемый. Кадр из видео: polisia.kz

В Кокшетау бизнесвумен отдала 6 млн тенге, чтобы помочь своей невестке, которая якобы совершила ДТП. Один из подозреваемых в мошенничестве задержан, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

9 июня руководителю одного из ТОО позвонила женщина и представилась следователем из Алматы. Она сообщила акмолинке, что ее невестка якобы совершила аварию с пострадавшими в южной столице.

Лжесотрудница полиции для убедительности даже передала телефон девушке, которая со слезами просила свою свекровь перевести 6 млн для помощи пострадавшим, находящимся в больнице.

В панике женщина даже не поняла, что слышала голос не своей родственницы и не перезвонила ей для уточнения всех обстоятельств.

Затем злоумышленники проинструктировали, как снять деньги и передать их сообщнику, который и забрал пакет с крупной суммой.

Понимая, что обмануть перепуганную женщину легко, мошенники запросили еще 50 тысяч долларов США, но такой суммы у акмолинки не оказалось.

Только после передачи 6 млн тенге женщина позвонила своей невестке, чтобы узнать о состоянии пострадавших в аварии. Однако девушка сообщила, что ни в какое ДТП не попадала и свекрови не звонила.

Потерпевшая сразу обратилась в УП Кокшетау. Полицейские среагировали мгновенно. Организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в тот же день задержали одного из подозреваемых. Изъята часть денежных средств.

По показаниям задержанного, остальную сумму он успел передать организаторам обманной схемы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Мероприятия по установлению и задержанию его сообщников продолжаются.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, – 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024513-akmolinka-otdala-za-nevestku-6-mln-tenge-video/

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