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Бывшее руководство задержали по делу о хищении 677 млн тенге, выделенных на Балхашскую ТЭЦ

Опубликовано:

ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Должностные лица ТОО "Балхаш Жылу" подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.

"Установлено, что бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу" в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения города путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО. Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия, а также согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, в начале года сообщалось, что бывшего заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Балхаш Жылу" подозревают в хищении свыше 272 млн тенге путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (ст.189 УК РК).

При этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Как отметили в Антикоре, в связи с полным признанием вины мера пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемым не применялась.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025052-delo-o-hischenii-677-mln-tenge-vydelennyh-na-balhashskuyu-tets-zaderzhany-podozrevaemye/

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