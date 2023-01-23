Экс-замдиректора и главбуха "Балхаш жылу" подозревают в хищении 272 млн тенге

Сотрудница. Иллюстративное фото: pexels.com

Бывшего заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Балхаш жылу" подозревают в крупном хищении. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

По информации ведомства, бывшего заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Балхаш жылу" подозревают в хищении свыше 272 млн тенге путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (ст.189 УК РК).

При этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

В Антикоре отметили, что в связи с полным признанием вины мера пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемым не применялась.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что Антикоррупционная служба в рамках реализации Карты коррупционных рисков продолжает выявлять наиболее проблемные и подверженные коррупции сферы. Теплоснабжение является одной из острых социальных проблем в регионах страны.

Отметим, что в соответствии со ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен в соответствии с Законом РК от 21.01.19 г. № 217-VI;

3) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, -

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006436-eks-zamdirektora-i-glavbuha-balhash-zhylu-podozrevayut-v-hischenii-272-mln-tenge/