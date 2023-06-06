Шымкентского стрелка, ограбившего оружейный магазин, осудили на 15 лет

Обвиняемый в зале суда. Кадр из видео: КТК

В суде Шымкента вынесли приговор гражданину Узбекистана, который в феврале этого года устроил стрельбу на улицах города. Ему назначили 15 лет тюрьмы, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в суде стрелок рассказал, что хотел ограбить банк. Причем заявил, что готовился заранее: купил ружье, переделал его под обрез и пошел "брать" автомат, с которым и собирался в банк. Но все пошло не по плану.

Угнать полицейскую машину у нападавшего тоже не получилось. Его поймали.

Сообщается, что его обвиняли сразу по пяти статьям, две из которых – это покушение на убийство и изготовление оружия. Выяснилось, что мужчина до случившегося 10 лет провел в российской колонии. Буквально полгода пытался работать в родном Узбекистане, а после – в Шымкенте, где и решился на ограбление банка.

"В совокупности ему назначено 15 лет лишения свободы. Оружие приобрел в начале февраля 2023 года у следствием установленного лица по имени Константин за 200 тысяч тенге. А деньги он занял у своего земляка по имени Гулам и использовал их для покупки оружия. Он хотел завладеть автоматом с магазина, охотничьего магазина «Арсенал», и в дальнейшем ограбить банк", – рассказал судья Самидин Темиралиев.

При этом на вопрос корреспондентов о том, что подтолкнуло осужденного на преступление, судья ответил: "Сильные затруднения материальные".

Источник: КТК

Напомним, в конце февраля в Шымкенте мужчина устроил беспорядочную стрельбу на улице. Также было совершено нападение на оружейный магазин.

По данным полицейских, на место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен.

Подозреваемого задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП.

Как оказалось, он является гражданином Узбекистана и проживает в съемной квартире в Шымкенте. У него изъяли обрез охотничьего ружья и похищенный карабин "Сайга" без бойка.

Позже стало известно, что уголовное дело зарегистрировали по части 2 статьи 192 УК РК "Разбой", по части 3 статьи 24 – части 2 статьи 99 УК РК "Покушение на убийство", а также по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023668-shymkentskogo-strelka-ograbivshego-oruzheynyy-magazin-osudili-na-15-let/