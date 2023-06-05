Полицейского заподозрили в получении взятки в Карагандинской области

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Карагандинской области был задержан заместитель начальника Кировского отделения полиции по подозрению в получении взятки, сообщает МВД сегодня в своем официальном новостном Telegram-канале.

"В ходе оперативных мероприятий 3 июня сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП Карагандинской области задержан заместитель начальника Кировского ОП.

Полицейский подозревается в получении денежных средств в размере 170 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту начато досудебное расследование.

"Руководство ДП Карагандинской области совместно с другими правоохранительными органами намерены продолжить работу по выявлению "оборотней в погонах", – добавили в полиции.

Добавим, что, согласно статье 366 УК РК:

получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

то же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

деяния, предусмотренные настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба начала расследование в отношении начальника отдела и следователя районного Управления полиции ДП Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023480-politseyskogo-zapodozrili-v-poluchenii-vzyatki-v-karagandinskoy-oblasti/