Драка школьниц в туалете ТРЦ Усть-Каменогорска: дело передали в суд

Драка. Иллюстративное фото: Fred de Noyelle/Getty Images

Дело о драке подростков в одном из ТРЦ Усть-Каменогорска передали в суд - в июне состоится первое судебное заседание. Ранее кадры произошедшего вызвали резонанс в Сети.

5 июня пройдет первое заседание по данному делу, передает телеканал "Астана". Об этом сообщила руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.

Обвиняемыми по делу проходят три школьницы.

Как отметили корреспонденты, родные пострадавшей настаивают на открытом судебном заседании.

Напомним, в марте текущего года в одном из ТРЦ Усть-Каменогорска произошла драка между девушками-подростками. Информация о произошедшем появилась в СМИ спустя месяц, когда в Сети опубликовали видео данного инцидента.

Стражи порядка завели дело по статье "Хулиганство" по данному факту.

Позже в управлении образования Восточно-Казахстанской области сообщили, что мама одной из участниц инцидента, произошедшего в туалете торгового центра в Усть-Каменогорске, уволилась. Женщина работала в одном из отделов данного ведомства.

Глава управления подчеркнула, что женщина подала заявление по собственному желанию и устно пояснила, что у нее нет морального права сейчас занимать пост на государственной службе, так как ее ребенок совершил противоправное действие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022712-draka-shkolnits-v-tualete-trts-ust-kamenogorska-delo-peredali-v-sud/