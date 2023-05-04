Казахстанец получил 13 лет колонии строго режима за поджог военкомата в Омске

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанца Ансагана Молдахметова российский суд приговорил к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в центре Омска, передает РИА Новости.

Суд установил, что в мае прошлого года казахстанцы Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы подожгли бутылками с зажигательной смесью здание военкомата в Омске на улице Пушкина.

По словам Молдахметова, неизвестный в мессенджере предложил ему 6 млн тенге за поджог военкомата для того, чтобы сорвать призывную кампанию по набору добровольцев на "спецоперацию".

Отмечается, что после совершения преступления жители Казахстана покинули территорию России, однако впоследствии Молдахметова задержали.

Как сообщает агентство, 1-й Восточный окружной военный суд вынес решение казахстанцу по статье "совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба".

"Молдахметов приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме", – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Омской области.

Между тем Сеил Диас Муратулы, по информации агентства, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Добавим, что, согласно информации на сайте Кремля, статья 205 УК РФ (Террористический акт), а именно совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями:

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

повлекшие по неосторожности смерть человека;

повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, –

наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019430-kazahstanets-poluchil-13-let-kolonii-strogo-rezhima-za-podzhog-voenkomata-v-omske/