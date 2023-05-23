Казахстанцев снова пытаются обмануть: поддельные письма рассылают мошенники по ипотеке "7-20-25"

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Доверчивым казахстанцам рассылают поддельные гарантийные и информационные письма, подписанные якобы руководящими работниками КФУ, сообщается на официальном сайте "Казахстанского фонда устойчивости".

Как предупредили в АО "Казахстанский фонд устойчивости", мошенники пытаются завладеть денежными средствами казахстанцев путем предоставления поддельных писем от их имени.

"В частности, мошенники распространяют доверчивым гражданам поддельные гарантийные и информационные письма, подписанные якобы руководящими работниками фонда о гарантировании передачи в собственность и регистрации права собственности на недвижимое имущество", – говорится в сообщении.

В КФУ официально заявили, что они не осуществляют выдачу каких-либо гарантийных писем.

"Фонд является оператором ипотечной жилищной программы "7-20-25" и взаимодействует только с банками второго уровня. Фонд не работает с физическими лицами, не участвует в строительстве жилых объектов и не содержит на балансе жилую недвижимость", – добавили в фонде.

В связи с этим в КФУ призвали казахстанцев проявлять бдительность и не передавать кому-либо деньги. В случае предъявления неизвестными людьми каких-либо писем, справок от имени фонда, необходимо обратиться в полицию.

Добавим, что, согласно информации на сайте КФУ, АО "Казахстанский фонд устойчивости" был создан в 2017 году.

Фонд осуществляет свою деятельность в рамках стратегических задач Национального банка РК по обеспечению финансовой стабильности и стабильности цен, а также утвержденных Нацбанком программ.

Миссией КФУ является улучшение материального благосостояния населения и поддержка развития бизнеса в рамках стратегических задач Национального банка РК.

Напомним, в "Отбасы банке" предупредили об участившихся случаях фишинговых атак. В связи с этим банк призывает казахстанцев быть осторожными и бдительными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021736-kazahstantsam-rassylayut-poddelnye-pisma-ot-operatora-ipotechnoy-programmy-7-20-25/