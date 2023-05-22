Пожилую казахстанку обманули на 19 млн тенге под предлогом "инвестиций"

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области пенсионерка вложила 19 млн в якобы инвестирование биржи "Народного банка", передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 68-летняя женщина наткнулась на фейковую рекламу в Сети, в которой предлагалось выгодно вложиться в якобы инвестирование биржи "Народного банка". Заинтересовавшись, пенсионерка позвонила на указанный на сайте номер телефона.

"Мошенники убедили пенсионерку не терять времени, чтобы "получать прибыль от продажи или покупки нефти, газа и так далее", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, практически на протяжении двух недель пожилая женщина переводила средства на определенные банковские счета. Общая сумма ущерба составила 18 млн 800 тыс. тенге, в которые вошли деньги, полученные потерпевшей в кредит в различных банках, принадлежащие родственникам, а также личные сбережения.

И после того как с пенсионеркой перестали выходить на связь, она обратилась в полицию.

Стражами порядка по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество", согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Талдыкоргане полицейские задержали женщину по подозрению в обмане студентов на сумму 24 млн тенге. Потерпевшими по делу выступают 16 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021520-pozhiluyu-kazahstanku-obmanuli-na-19-mln-tenge-pod-predlogom-investitsiy/