В обмане студентов на 24 млн тенге уличили жительницу Талдыкоргана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Женщину подозревают в обмане студентов на сумму 24 млн тенге. Потерпевшими по делу выступают 16 человек, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Основная часть потерпевших - студенты местных вузов в возрасте 20-23 лет. Причиненный им ущерб составил более 24 млн тенге по доказанным фактам. Отмечается, что денежные или товарные кредиты оформлялись через микрокредитные организации и банки второго уровня.

Подозреваемую полицейские Талдыкоргана задержали в конце прошлого года. В отношении нее была избрана мера пресечения "подписка о невыезде и надлежащем поведении".

"Деяния подозреваемой квалифицированы по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество", - сообщили в полиции.

С учетом вызванного общественного резонанса расследование уголовного дела находилось на особом контроле надзорного органа и областного ДП. Теперь же в Талдыкоргане начался судебный процесс над 41-летней обвиняемой.

Отметим, пункт 4 части 3 статьи 190 УК РК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021506-v-obmane-studentov-na-24-mln-tenge-ulichili-zhitelnitsu-taldykorgana/