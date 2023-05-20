Разыскиваемого во Франции мужчину задержали в Алматы

Задержание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы задержали иностранного гражданина, ранее объявленного в международный розыск. Об этом сообщило МВД РК на своем официальном медиапортале.

Речь идет о подданном одного из соседних государств, которого, как выяснилось, разыскивали правоохранительные органы Франции.

32-летнего гражданина подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере, создании ОПГ и отмывании денежных средств.

Разыскиваемого задержали сотрудники миграционной службы, а также криминальной полиции Алматы. Однако личность самого мужчины не раскрывается.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания (ИВС) Департамента полиции Алматы.

В начале года казахстанский парламент рассматривал проект договора (который впоследствии был ратифицирован) между Казахстаном и Францией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В нем определены условия и порядок оказания правовой помощи, основания отказа в ней.

"Договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий – временная передача лиц, находящихся под стражей", – объяснял на заседании мажилиса заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.

Позже журналисты в кулуарах поинтересовались, написан ли данный проект закона конкретно под Мухтара Аблязова, который сейчас находится во Франции.

"Этот законопроект, и депутаты в ходе обсуждения об этом говорили, не предполагает выдачу и экстрадицию. Он распространяется на случаи оказания правовой помощи. Это проведение следственных действий: допросы, обыски. Я бы не сказал, что это прям под Аблязова", – заявил в ответ Чиндалиев.

При этом спикер добавил, что договора о выдаче, то есть экстрадиции, у Казахстана с Францией нет.

"Мы руководствуемся в настоящее время договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции – если мы направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама, выдать или не выдавать", – резюмировал он.

Чиндалиев добавил, что по материалам казахстанской стороны и своим материалам прокуратура Франции возбудила уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021376-razyskivaemogo-interpolom-inostrantsa-zaderzhali-v-almaty/