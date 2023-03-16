Военное обмундирование пытались нелегально вывезти из Казахстана в Россию

Военные шлемы. Фото: gov.kz

Военное обмундирование пытались незаконно вывезти на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента государственных доходов.

В ведомстве рассказали, что совместными усилиями ДГД по Костанайской области и Пограничной службы КНБ РК была задержана "ГАЗель", в грузовом отсеке которой обнаружены военные шлемы и тактические рюкзаки.

Тактический рюкзак. Фото: gov.kz

"Перевозка осуществлялась с применением товаров прикрытия, сведения о товарах в сопроводительной документации отсутствуют", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что в настоящее время транспортное средство с грузом находятся в расположении пункта пропуска, принимаются меры по установлению происхождения товаров и лиц, причастных к вывозу.

По итогам оперативных мероприятий будут приняты меры реагирования по привлечению виновных к ответственности и изъятию груза в пользу государства.

Как отмечается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Кайрак" расположен в Костанайской области. Сопредельный пункт пропуска - "Бугристое" (Российская Федерация). Работает круглосуточно. Статус: многосторонний (международный). Характер международного сообщения: грузопассажирский.

Пункт пропуска "Кайрак". Скриншот: с сайта gov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013194-voennoe-obmundirovanie-pytalis-nelegalno-vyvezti-iz-kazahstana-v-rossiyu/