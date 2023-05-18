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Колеса скручивали с машин в Алматы: полиция задержала подозреваемых

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Машина без задних колес
Машина без колес. Фото: polisia.kz

Полицейские задержали двоих жителей Алматинской области по подозрению в краже колес от автомобилей в Алматы, предает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что оперативники задержали 34-летнего и 40-летнего жителей Алматинской области, подозреваемых в краже автомобильных колес.

По предварительным данным полиции, преступления они могли совершать в ночное время суток.

"В одном эпизоде злоумышленники с помощью инструментов сняли колеса с автомашины Chevrolet, для дальнейшей перепродажи. На данный момент следствием установлены вероятные 5 аналогичных эпизодов противоправной деятельности", – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

По выявленным фактам были зарегистрированы уголовные дела по статье 188 УК РК.

Автомобильные колеса лежат друг на друге
Изъятые колеса. Фото: polisia.kz

Стражи порядка изъяли вещественные доказательства и приобщили их к материалам уголовного дела.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавил полицейский.

Подчеркивается, что оба фигуранта в прошлом уже имели судимости за совершение грабежей.

Сейчас следствие устанавливает их возможную причастность к аналогичным преступлениям ранее совершенным в других районах города.

Подозреваемые мужчины
Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021138-kolesa-skruchivali-s-mashin-v-almaty-politsiya-zaderzhala-podozrevaemyh/

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