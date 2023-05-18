Колеса скручивали с машин в Алматы: полиция задержала подозреваемых

Машина без колес. Фото: polisia.kz

Полицейские задержали двоих жителей Алматинской области по подозрению в краже колес от автомобилей в Алматы, предает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что оперативники задержали 34-летнего и 40-летнего жителей Алматинской области, подозреваемых в краже автомобильных колес.

По предварительным данным полиции, преступления они могли совершать в ночное время суток.

"В одном эпизоде злоумышленники с помощью инструментов сняли колеса с автомашины Chevrolet, для дальнейшей перепродажи. На данный момент следствием установлены вероятные 5 аналогичных эпизодов противоправной деятельности", – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

По выявленным фактам были зарегистрированы уголовные дела по статье 188 УК РК.

Изъятые колеса. Фото: polisia.kz

Стражи порядка изъяли вещественные доказательства и приобщили их к материалам уголовного дела.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавил полицейский.

Подчеркивается, что оба фигуранта в прошлом уже имели судимости за совершение грабежей.

Сейчас следствие устанавливает их возможную причастность к аналогичным преступлениям ранее совершенным в других районах города.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021138-kolesa-skruchivali-s-mashin-v-almaty-politsiya-zaderzhala-podozrevaemyh/