Полицейский из Усть-Каменогорска лишился звания из-за 100 тыс. тенге

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске рассмотрено дело в отношении помощника участкового инспектора, который обвинялся в получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте Восточно-Казахстанского областного суда.

Дело по ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки) было рассмотрено в суде №2 Усть-Каменогорска.

Установлено, что мужчина, являясь помощником участкового инспектора, получил лично от гражданина Узбекистана взятку в сумме 100 тыс. тенге. Деньги он взял за обещание, что не будет информировать миграционную службу о том, что иностранец и другие его соотечественники не живут по адресу временной регистрации в Казахстане.

Суд посчитал, что вина бывшего полицейского полностью доказана. Отмечается, что совершенное им уголовное правонарушение относится к тяжким преступлениям.

С учетом характера, степени тяжести и общественной опасности совершенного деяния суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также осужденный лишен специального звания "лейтенант полиции".

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.366 УК РК получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021134-politseyskiy-iz-ust-kamenogorska-lishilsya-zvaniya-iz-za-100-tys-tenge/