Заключенная совершила побег из женской колонии в Алматинской области

Тюрьма. Иллюстративное фото: Hans Neleman/Getty Images

В селе Жаугашты заключенная совершила побег из женской колонии. Были организованы незамедлительные поисковые мероприятия. Об этом сообщили в ДУИС по Алматинской и Жетысуской областям, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 12 мая в учреждении №10 осужденной был совершен побег. В ходе незамедлительных поисковых мероприятий женщина была задержана на прилегающей к учреждению территории.

Данный факт зарегистрирован. Была вызвана следственно-оперативная группа УП Илийского района Алматинской области.

"Для установления обстоятельств произошедшего факта департаментом уголовно-исполнительной системы проводится служебное расследование, по результатам которого должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности в рамках действующего законодательства", - отметили в пресс-службе ДУИС.

Другую информацию в рамках ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

По информации официального сайта ДУИС по Алматинской и Жетысуской областям, учреждение №10 относится к колониям средней безопасности. Здесь содержатся осужденные женщины. Оно находится в селе Жаугашты в Илийском районе Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021084-zaklyuchennaya-sovershila-pobeg-iz-zhenskoy-kolonii-v-almatinskoy-oblasti/