Самокатчик на ж/д путях вынудил поезд резко затормозить в Алматы (видео)

Мужчина с самокатом стоит у ж/д путей. Кадр из видео: YouTube / Railway_1520

В Сети появилось видео, на котором мужчина с самокатом стоит на ж/д путях, а недалеко от него стоит поезд. В пресс-службе ДП на транспорте прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Соответствующий ролик появился на одном из каналов на YouTube. На кадрах можно увидеть, как мужчина с самокатом стоит на железнодорожных путях, а неподалеку от него остановился пассажирский поезд. Спустя время к мужчине, судя по кадрам, подошел помощник машиниста.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП на транспорте, инцидент произошел 15 мая в 15:44 на перегоне станции Алматы 1 – Алматы 2.

"Машинист пассажирского поезда сообщением "Мангышлак – Алматы" применил экстренное торможение из-за нахождения человека на железнодорожных путях, который переходил железнодорожные пути в неустановленных местах", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что стоянка поезда составила три минуты. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность правонарушителя.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Ранее мы рассказывали, что в Алматинской области подросток закидал поезд камнями. Машинист применил экстренное торможение. В результате происшествия никто не пострадал.

Также в Алматинской области поезд совершил экстренное торможение из-за баранов, находящихся на путях. Однако столкновения не удалось избежать, несколько животных погибло.

Добавим, что, согласно части 5 статьи 559 КоАП РК, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (10350 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020727-samokatchik-na-zhd-putyah-vynudil-poezd-rezko-zatormozit-v-almaty-video/