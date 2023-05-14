Подросток закидал поезд камнями в Алматинской области и попал на видео

Подросток бросает камни в поезд. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.brothers

В соцсетях появилось видео с бросающим в поезд камни подростком. В пресс-службе национальной компании "Қазақстан темір жолы" прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Kris.p.brothers опубликовано видео, на кадрах которого подросток бросает камни в проходящий поезд и убегает. В ролике также можно увидеть, что поезд на время остановил движение, а на железнодорожном переезде образовались пробки.

В пресс-службе "НК КТЖ" сообщили NUR.KZ, что инцидент произошел 13 мая на перегоне Аксенгир – Чемолган.

"На участке Алматы – Отар подросток закидал камнями грузовой поезд, который следовал через ж/д переезд. Инцидент произошел на перегоне Аксенгир – Чемолган. В результате никто не пострадал. Машинист применил экстренное торможение", – рассказали в нацкомпании.

В пресс-службе "НК КТЖ" добавили, что соответствующая информация передана в правоохранительные органы.

Напомним, в марте в Алматы на ВОАД дети 2011 и 2012 годов рождения с пешеходного моста бросили камень в машину.

Добавим, что, согласно статье 15 УК РК, уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. По некоторым преступлениям уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Также, согласно статье 28 КоАП РК, административной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020462-podrostok-zakidal-poezd-kamnyami-v-almatinskoy-oblasti-i-popal-na-video/