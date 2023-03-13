Дети сбросили камень на машину с моста в Алматы (видео)

Разбитое стекло. Иллюстративное фото: James Noble/Getty Images

Пешеходы сбросили камень на лобовое стекло автомобиля с надземного перехода в Медеуском районе Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

В Instagram-паблике kris_p_almata появилось видео инцидента. На кадрах видно, что сверху на автомобиль автора падает некий предмет. В публикации говорится, что это произошло на ВОАД. По словам автора, с пешеходного моста сбросили взрывчатое вещество.

Некоторые комментаторы решили, что предметы с пешеходного моста бросали дети.

В пресс-службе департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что прибывшие на место стражи порядка изъяли предмет. Информация о взрывчатом веществе не подтвердилась, на машину сбросили камень.

Заявление по данному факту поступило от водителя автомобиля марки "ГАЗель".

"Информация о взрывчатом веществе не подтверждается, орудием противоправных действий явился камень. В настоящее время по данному факту начато разбирательство. Будет дана правовая оценка действиям злоумышленников. Они будут непременно привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе ДП.

Также в пресс-службе добавили, что удалось установить предполагаемых хулиганов.

По предварительной информации, ими оказались дети 2011 и 2012 годов рождения. Мальчики рассказали, что бросили камень в машину из хулиганских побуждений.

Дело расследуют по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Отметим, что согласно статье 15 УК РК, уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. По некоторым преступлениям уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Согласно статье 28 КоАП РК, административной ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

Также отметим, что статья 202 УК РК гласит, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012668-peshehody-sbrosili-kamen-na-mashinu-s-mosta-v-almaty-video/