Спецоперацию провели в Алматы (фото)

Задержание. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали предполагаемую группу домушников "по горячим следам" во время спецоперации, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что спецоперация была проведена в первом часу ночи по улице Демьяна Бедного. Стражи порядка задержали подозреваемых с поличным.

Начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов рассказал, что пятеро задержанных мужчин в возрасте от 29 до 33 лет являются приезжими из разных областей Казахстана. При этом четверо из них уже имеют судимости за грабеж, изнасилование, похищение человека, хулиганство, кражи и угон.

"Предварительно установлено в ходе оперативных и специальных мероприятий, что злоумышленники сгруппировались и стали промышлять квартирными кражами. После очередного "незваного визита" они были задержаны", – добавил он.

Вещественные доказательства. Фото: polisia.kz

Вещественные доказательства изъяты. Кроме того, отмечается, что среди задержанных есть и предполагаемый скупщик краденого. Следствие устанавливает, как давно он "сотрудничает" с подозреваемыми.

"Заключительным "делом" криминального квинтета стала кража чужого имущества из частного дома, расположенного по улице Байжанова, в Алатауском районе Алматы. В течение вечера злоумышленники путем отжима оконной рамы незаконно проникли в дом и тайно похитили чужое имущество", – говорится в сообщении ведомства.

Вещественные доказательства. Фото: polisia.kz

В полиции также установили как минимум пять преступлений, к которым, предварительно, имеют причастность задержанные.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее в апреле в Алматы спецназ задержал предполагаемого серийного домушника.

Позже в южной столице задержали еще одного подозреваемого в серии краж. Предполагается, что он забирался в квартиры горожан с помощью альпинистского снаряжения.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК:

кража, то есть тайное хищение чужого имущества, –

наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой;

кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору; путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций , –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

кража, совершенная:

в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

кража, совершенная:

преступной группой; из нефтегазопровода; в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020137-predpolagaemyh-domushnikov-zaderzhali-po-goryachim-sledam-v-almaty/