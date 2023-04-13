Спецназ задержал предполагаемого серийного домушника в Алматы

Задержанный. Фото: polisia.kz

Предполагаемый серийный домушник задержан в Алматы - мужчину поймали после совершения кражи, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сообщается, что преступление было совершено в одном из частных домов в микрорайоне Акбулак. Подозреваемый в краже был задержан спецназом.

Сообщается, что подозреваемым является житель Акмолинской области 1990 года рождения.

"По предварительным данным, фигурант промышлял исключительно в частном секторе Алатауского района Алматы. При этом, не исключается расширенная география его возможного преступного промысла. В этой части личность задержанного будет предметно проверена.

Установлено, что злоумышленника в чужих жилищах привлекала мелкая цифровая техника, мобильные устройства и гаджеты, которые он, предварительно, сбывал третьим лицам", - заявил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Изъятые вещи. Фото: polisia.kz

По его словам, на данном этапе расследования выявлено шесть эпизодов, к которым, по версии следствия, причастен задержанный.

Мужчину взяли под стражу. Вещественные доказательства изъяты.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Стоит отметить, согласно статье 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016613-spetsnaz-zaderzhal-predpolagaemogo-seriynogo-domushnika-v-almaty/