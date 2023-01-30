"Предложил прокурору 20 тыс. долларов": сотрудника казино задержали в Акмолинской области

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области задержали сотрудника казино, который предложил прокурору взятку в размере 20 тыс. долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве рассказали, что 26 января департаментом Антикоррупционной службы по Акмолинской области совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры пресечена незаконная деятельность юриста казино Cash Ville.

"В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры.

В результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере 20 тыс. долларов США (более 9 млн тенге) сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность", - отметили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.367 УК РК.

28 января следственным судом Кокшетау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Отметим, что согласно ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Добавим, что Генеральная прокуратура осуществляет руководство в пределах своих полномочий единой системой органов прокуратуры Республики Казахстан, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории страны, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007339-predlozhil-prokuroru-20-tys-dollarov-sotrudnika-kazino-zaderzhali-v-akmolinskoy-oblasti/