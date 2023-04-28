Казахстанка установила мобильное приложение и попала на 9,5 млн тенге

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

На жительницу Абайской области оформили кредиты на общую сумму в 9,5 млн тенге после установки ею приложения AnyDesk на телефон, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В середине апреля в ОП Аягозского района обратилась 43-летняя местная жительница. Она сообщила, что к ней на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности ассоциации банков и сообщил о подозрительных операциях на ее счету.

Уточнив анкетные данные женщины, злоумышленник попросил скачать приложение AnyDesk, с помощью которого оформил кредиты в разных банках на общую сумму 9,5 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых.

Согласно ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полицейские отмечают, что AnyDesk - это программа удаленного доступа к персональному компьютеру или мобильному устройству. У бесплатного приложения легкое управление, им могут воспользоваться сразу же после скачивания загрузочного файла.

Так, злоумышленники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками службы безопасности банков и поясняют, что якобы на их счетах производятся подозрительные транзакции.

Вводя в заблуждение, просят скачать приложение на телефон. На самом же деле оно дает полный доступ к мобильному устройству и, соответственно, банкингу.

"Если вам звонят и представляются сотрудники службы безопасности банка, запомните, что они никогда не спрашивают данные о вашей карте и не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Не просят снять и далее перенаправить деньги на безопасный счет.

В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка. При обнаружении мошеннических действий необходимо незамедлительно обращаться в полицию", - призвали стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018638-kazahstanka-ustanovila-mobilnoe-prilozhenie-i-popala-na-95-mln-tenge/