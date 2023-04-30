Еще одного подростка избили и сняли на видео в Казахстане

Подозреваемые и потерпевший. Кадр из видео: instagram.com/egovpress

В соцсетях опубликовано видео с избиением подростка. Стражи порядка задержали предполагаемых участников инцидента, передает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В Instagram-паблике Egov.press появилось видео с групповым избиением подростка. В публикации говорится, что инцидент произошел в Талдыкоргане.

Как сообщили в ведомстве, происшествие случилось между подростками 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане.

"Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства. Ими оказались учащиеся местных учебных заведений 2006-2007 года рождения", – рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Отмечается, что расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента полиции.

Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сегодня ранее мы писали, что в Актюбинской области в городе Алга жестоко избили подростка. Стражи порядка задержали подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018825-esche-odnogo-podrostka-izbili-i-snyali-na-video-v-kazahstane/