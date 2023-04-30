Подростка жестоко избили в Актюбинской области

Драка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актюбинской области в городе Алга жестоко избили подростка. Стражи порядка задержали подозреваемых, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Отмечается, что полицейские в ходе мониторинга соцсетей выявили видео, на котором несколько человек избивает подростка.

"Сотрудниками полиции установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на автомобили "Нива", встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили их", – рассказали в полиции.

По информации ведомства, подозреваемые установлены, их доставили в отделение полиции, где с ними и их родителями была проведена профилактическая беседа.

Автомобиль, принадлежащий родителям одного из задержанных, водворили на спецстоянку.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

Добавим, что, согласно этой статье, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018799-podrostka-zhestoko-izbili-v-aktyubinskoy-oblasti/