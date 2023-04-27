Регионы-"лидеры" по производству и сбыту наркотиков в Казахстане назвали в КНБ

Нарколаборатория. Фото: gov.kz

Комитет нацбезопасности с начала года провел 47 антинаркотических операций в регионах РК, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии, сообщается на сайте КНБ.

В результате операций было ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.

В частности, сотрудниками КНБ задержан иностранец, который, по версии следствия, организовал контрабандную доставку из Афганистана в Казахстан 5 кг героина и 48 кг метамфетамина.

Кроме того, как рассказали в комитете, пресечена деятельность наркогруппы, причастной к контрабанде афганских опиатов из стран формирования наркотрафика в Казахстан. Изъяты 1 кг героина, 2 кг опия и 14 кг гашиша.

Ликвидирован устойчивый канал поставок опиатов из Ирана в Казахстан через акваторию Каспия. Задержаны четверо иностранцев, которые, по данным комитета, на скоростных катерах контрабандным путем доставили в страну 30 кг опия и 100 таблеток метадона.

Отмечается, что за первый квартал 2023 года в Казахстане ликвидировано 8 крупномасштабных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 73 кг психотропного вещества "мефедрон" и 223 кг "альфа-PVP".

"Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы.

К примеру, в Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран.

В Шымкенте и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок", - проинформировали в комитете.

В КНБ добавили, что лидерами по наличию производственных площадок и сбыта "дизайнерских наркотиков" по-прежнему остаются мегаполисы страны.

"Всего с начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.

КНБ в усиленном режиме продолжаются мероприятия по противодействию наркобизнесу", - заключили в комитете.

Напомним, что в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018448-regiony-lidery-po-proizvodstvu-i-sbytu-narkotikov-v-kazahstane-nazvali-v-knb/