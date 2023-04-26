Автоматы, гранаты, ружья: КНБ изъял оружие и боеприпасы в 11 регионах (фото)

Изъятое оружие. Фото: gov.kz

Комитет нацбезопасности провел оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, сообщается на сайте КНБ РК.

В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов Калашникова, 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30 199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции.

Изъятое оружие. Фото: gov.kz

Основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в так называемых схронах. Так, в Алматы и Жамбылской области обнаружено по 4 схрона оружия, в Алматинской и Северо-Казахстанской областях - 3 схрона, в Жетысуской области - 2, в Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Семее, Костанае, Байконуре и Усть-Каменогорске - по одному схрону.

Изъятое оружие. Фото: gov.kz

Кроме того, как сообщалось ранее, в городе Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

"По данным фактам проводятся досудебные расследования. Розыск и изъятие из незаконного оборота оружия продолжаются", - заключили в комитете.

Изъятые ружье, бронежилет, боеприпасы. Фото: gov.kz

Отметим, в Казахстане за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 287 УК РК.

Согласно части 1 статьи 287 УК РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Часть 2 этой же статьи гласит, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно части 3 этой статьи, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частью третьей этой статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. А если преступление было совершено преступной группой - то на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним также, что с 10 апреля в Казахстане стартовала акция по выкупу оружия у населения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018284-avtomaty-granaty-ruzhya-knb-izyal-oruzhie-i-boepripasy-v-11-regionah/