Спецоперация КНБ: 23 человека задержаны в Астане, Алматы и шести регионах Казахстана

Задержание. Фото: КНБ РК

В Казахстане пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

По информации ведомства, 29 марта КНБ совместно с МВД и с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

Задержания. Фото: КНБ РК

"Участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на "черном" рынке", - отметили в КНБ.

Задержания. Фото: КНБ РК

Спецоперация проведена одновременно в Астане и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Задержания. Фото: КНБ РК

В результате задержаны 23 подозреваемых в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 единиц оружия), 9 гранат и 27 390 боеприпасов различного калибра.

Оружие. Фото: КНБ РК

Также ликвидирована подпольная деятельность 7 кустарных цехов со специальным оборудованием и комплектующими для изготовления оружия и боеприпасов.

В ведомстве уточнили, что задержанию предшествовала длительная разработка, в процессе которой осуществлен оперативный закуп автомата "Калашникова", трех пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасов различного калибра.

Оружие. Фото: КНБ РК

В КНБ добавили, что в феврале 2023 года в Актюбинской области была ликвидирована кустарная мастерская по изготовлению оружия, организаторы которой были связаны с данными подозреваемыми.

"Оперативным путем раскрыта вся цепочка криминальной схемы. Установлены способы сбыта оружия, в том числе посредством созданных так называемых торговых платформ в теневом сегменте интернета darkshop.

Членами группы соблюдались жесткие меры конспирации и безопасности, роли каждого были строго распределены (изготовители, продавцы, посредники и т.д.)", - пояснили в ведомстве.

Оружие и деньги. Фото: КНБ РК

В настоящее время проводится досудебное расследование. Продолжается работа по установлению других лиц, причастных к нелегальному сбыту и приобретению оружия.

Напомним, ранее КНБ провел спецоперацию в Алматы по пресечению канала незаконного оборота оружия. Были задержаны предполагаемый организатор и его пособники.

Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам. В результате из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками и других).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016448-spetsoperatsiya-knb-23-cheloveka-zaderzhany-v-astane-almaty-i-shesti-regionah-kazahstana/