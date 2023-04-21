Участки в микрорайоне Горный гигант и машины конфисковали у осужденных по делу RBK Bank

Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Больше 9,2 млрд тенге было возвращено государству за счет конфискованных у осужденных за коррупцию и иные преступления средств, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

В ведомстве напомнили, что конфискация является дополнительным уголовным наказанием и состоит в принудительном обращении в собственность государства имущества, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

Имущество, добытое законным путем, конфискации не подлежит.

"За прошлый год в результате принятых мер государству возмещено свыше 9,2 млрд тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта.

Местным исполнительным органам переданы коммерческие объекты в Астане, Алматы и Усть-Каменогорске", - говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что сейчас продолжается работа по обращению в доход государства земельных участков, объектов недвижимости, производственных комплексов в Астане и Алматы, а также в Алматинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях.

"В текущем году взыскано 1,5 млрд тенге. Прокурорами предъявлено 36 исков о признании недействительными договоров об отчуждении имущества, из которых 25 удовлетворены", - добавили в Генпрокуратуре.

В частности, Верховный суд отменил постановление суда Алматы, которым были освобождены от конфискации земельные участки в микрорайоне Горный гигант и автомашины лиц, осужденных по делу о хищениях в АО "RBK Bank". Объекты возвращены государству.

А в Атырауской области по ходатайству прокурора отменено постановление об условно-досрочном освобождении гражданина Б., который не возместил ущерб на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Работа в этом направлении продолжается, заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, обвиняемыми по делу АО "RBK Bank" проходили 39 человек, в том числе банкир Жомарт Ертаев, который в начале весны 2018 года был объявлен в международный розыск, а позже задержан в столице России. В марте 2019-го его экстрадировали в Казахстан.

Тогда сообщалось, что Ертаева подозревают в организации хищения в период с 2011 по 2017 год 144 млрд тенге АО "RBK Bank" с использованием служебного положения по предварительному сговору с другими лицами. В ходе следствия было возмещено 15 млрд тенге и арестовано имущество на 48 млрд тенге.

Суд по делу хищений из АО "RBK Bank" начался в декабре 2019 года, а приговор был вынесен в ноябре 2020 года. Ертаева признали виновным в хищении 144 млрд тенге и осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017679-verhovnyy-sud-postanovil-konfiskovat-zemli-i-mashiny-u-osuzhdennyh-po-delu-rbk-bank/