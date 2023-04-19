Жителя Рудного заподозрили в закладке наркотиков (видео)

Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

Крупную партию синтетических наркотиков обнаружили при обыске полицейские в Рудном. Подозреваемым оказался 32-летний гражданин, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий у 32-летнего горожанина обнаружено 12 свертков наркотического средства. В дальнейшем также были обнаружены "тайники", которые сделал задержанный в парковой зоне города Рудного", – сообщают в полиции.

Также в полиции рассказали, что при обыске в кухонном шкафу по месту жительства подозреваемого обнаружили еще 70 расфасованных пакетов с наркотическим средством.

"Общий вес синтетики – около 30 граммов", – отметили в правоохранительных органах.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 297 УК РК. Он водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Западно-Казахстанской области мужчину приговорили к 11 годам заключения за незаконное хранение и сбыт синтетических наркотиков.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Также следует конфискация имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017457-zhitelya-rudnogo-zapodozrili-v-zakladke-narkotikov-video/