К 11 годам лишения свободы приговорили закладчика наркотиков в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области мужчину за незаконное хранение и сбыт синтетических наркотиков приговорили к 11 годам заключения. Однако осужденный не согласился с наказанием и обжаловал приговор, передает портал "Мой город".

В конце прошлого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО мужчине, обвиняемому в незаконном хранении и сбыте синтетических наркотиков, вынесли приговор.

"Он собирался продать почти килограмм мефедрона и 182 грамма гашиша, что относится к особо крупному размеру", – говорится в публикации.

Как сообщает портал, государственный обвинитель доказал вину подсудимого. Оказалось, что мужчина через социальные сети купил наркотики и хранил их в арендованной квартире. Стражи порядка при обыске, помимо "синтетики", нашли у него инструменты и средства для их расфасовки, в том числе электронные весы для малых измерений, изоленты, скотч, zip-пакеты.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Однако осужденный и его адвокат не согласились с таким решением и обжаловали его в апелляционном суде. Коллегия, рассмотрев дело, оставила приговор суда без изменения.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте МВД РК, синтетические наркотики опасны тем, что вызывают быстрое привыкание, а их наркотическое и психотропное воздействие вызывает необратимые процессы в психическом состоянии человека.

Кроме того, данные вещества производятся преимущественно "кустарным" способом и при их синтезе образуются такие ядовитые вещества как сера, калий, мышьяк и другие. Нередко невозможно рассчитать дозу и наркозависимый умирает от передозировки.

Также в ведомстве рассказали, как молодежь вовлекается в наркопотребление и незаконный оборот наркотиков. В МВД сообщили, что основным фактором вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков является широкий доступ подростков к различным интернет-ресурсам, в том числе рекламирующим и реализующим наркотики.

Наиболее часто так называемые интернет-магазины создаются посредством мобильного приложения Telegram, которое можно скачать на любой смартфон и иное электронное устройство с выходом в интернет.

Им могут предложить работу закладчиками, курьерами или расклейщиками объявлений о сайтах, продающих наркотики. Все эти деяния уголовно наказуемы и предусматривают длительные сроки лишения свободы.

Более того, популяризация синтетических наркотиков обусловлена их относительной дешевизной. Нередки случаи камуфлирования их под жевательные конфеты и леденцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010882-k-11-godam-lisheniya-svobody-prigovorili-zakladchika-narkotikov-v-zko/