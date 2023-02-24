Канал поставок незаконного оружия ликвидировал КНБ в Алматы

Изъятое оружие. Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитет национальной безопасности провел спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия в Алматы. Были задержаны предполагаемый организатор и его пособники. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, операции предшествовала длительная оперативная разработка. В ходе нее сотрудники комитета задокументировали схему поставок и сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов.

"Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети", – рассказали представители КНБ.

Изъятое оружие. Фото: пресс-служба КНБ РК

Тем не менее благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес был ликвидирован.

"Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что из незаконного оборота было изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками и других).

На данный момент следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Оружие и боеприпасы. Фото: пресс-служба КНБ РК

Отметим, что наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств прописано в статье 287 Уголовного кодекса РК.

Так, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно части 3 данной статьи, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А преступления, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния же, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010799-kanal-postavok-nezakonnogo-oruzhiya-likvidiroval-knb-v-almaty/