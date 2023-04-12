Астанчанку оштрафовали более чем на 170 тысяч тенге за скандал в аэропорту

Девушка с чемоданом. Иллюстративное фото: pexels.com

35-летнюю астанчанку оштрафовали более чем на 170 тысяч тенге за неповиновение требованиям полицейских и мелкое хулиганство в столичном аэропорту, сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что в линейный отдел полиции в столичном аэропорту обратился представитель одной из авиакомпаний о принятии мер в отношении пассажирки.

"По словам заявителя, женщина на стойке регистрации не смогла предъявить документ, удостоверяющий ее личность, для выдачи посадочного талона. Выражалась нецензурной бранью", – говорится в сообщении.

При проверке полицейскими была установлена 35-летняя астанчанка. Сообщается, что женщина оказала неповиновение законному требованию стражей порядка при доставлении в комнату полиции.

В ее отношении составили административные материалы по части 1 статьи 434 и части 1 статьи 667 КоАП РК. Материалы передали в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

Вскоре суд вынес решение оштрафовать правонарушительницу на 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

В статье 343 КоАП приводится определение мелкому хулиганству – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Согласно части 1 статьи данной статьи, мелкое хулиганство наказывается штрафом в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административным арестом на срок от 5 до 15 суток.

В соответствии с частью 1 статьи 667 КоАП, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа влечет штраф в размере 30 МРП (103 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

В конце февраля мы рассказывали о том, что суд в Астане оштрафовал двух женщин, устроивших скандал в аэропорту Астаны из-за задержанного рейса.

Представители суда рассказали, что, будучи возмущенными длительным ожиданием, обе в агрессивной форме выразили свое недовольство работникам авиакомпании. Женщины, как сообщалось, нецензурно выражались и оскорбляли сотрудников воздушной гавани, а одна из работниц получила побои, не повлекшие причинение вреда здоровью

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016421-astanchanku-oshtrafovali-bolee-chem-na-170-tysyach-tenge-za-skandal-v-aeroportu/