Массовую драку устроили футбольные фанаты в Шымкенте (видео)

Полиция задерживает футбольных фанатов. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Шымкенте стражи порядка пресекли драку футбольных болельщиков. В управление полиции были доставлены 20 человек, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"На пульт 102 Енбекшинского РУП поступило сообщение о том, что возле кафе "Прага" по улице Уалиханова дерутся мужчины.

На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

В полиции установили, что конфликт произошел между болельщиками футбольных команд "Ордабасы" и "Актобе".

В управление полиции доставлены 20 человек. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Напомним, в октябре прошлого года между болельщиками футбольных команд "Ордабасы" и "Актобе" после казахстанской премьер-лиги произошел конфликт. Тогда тоже инцидент был пресечен стражами порядка Шымкента.

Добавим, что ФК "Ордабасы", согласно информации на сайте клуба, был создан в 1976 году и является единственной командой в Южно-Казахстанской области по футболу, которая участвует в премьер-лиге. Свое название футбольный клуб менял не менее пяти раз.

Футбольный клуб "Актобе", по информации на сайте, был открыт в 1975 году. С момента своего основания ФК также менял свое название пять раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016056-massovuyu-draku-ustroili-futbolnye-fanaty-v-shymkente-video/