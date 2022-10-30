Попавший на видео конфликт между футбольными фанатами пресекли в Шымкенте

Кадр из видео с конфликтом: t.me/egovpress

В соцсетях опубликовано видео конфликта между болельщиками футбольных команд "Ордабасы" и "Актобе" после казахстанской премьер-лиги. Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК, инцидент был пресечен стражами порядка Шымкента.

Видео с конфликтом футбольных фанатов разместил Telegram-канал EGOV.PRESS. В описании к ролику говорится, что инцидент произошел после матча 25 тура казахстанской премьер-лиги между "Ордабасы" и "Актобе".

Внимание! Видеоролик содержит ненормативную лексику!

В полиции сообщили, что происшествие случилось вечером 29 октября в Шымкенте на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Ахмета Байтурсынова.

"Жители города Актобе в количестве примерно 50 человек (болельщики футбольной команды "Актобе") по улице Ахмета Байтурсынова встретили напротив идущих жителей города Шымкента в количестве 10 человек (болельщиков футбольной команды "Ордабасы"), где между ними произошла словесная перепалка, которая была пресечена сотрудниками полиции", – рассказали в ведомстве.

Футбольные болельщики были доставлены в Управление полиции Аль-Фарабийского района ДП города Шымкент. Отмечается, что опрошенные лица факт драки отрицают, претензий к друг к другу не имеют. Также с ними была проведена профилактическая беседа.

Ранее в одном из пабликов Казнета опубликовали видео драки с участием сотрудников полиции и водителя ЗИЛа в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994934-popavshiy-na-video-konflikt-mezhdu-futbolnymi-fanatami-presekli-v-shymkente/