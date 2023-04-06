Шесть лет тюрьмы получил экс-глава ДКНБ по Алматинской области

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-начальника ДКНБ Алматинской области приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщается на .

В пресс-службе рассказали, что по сообщению Талдыкорганского городского суда рассмотрено дело в отношении К. по факту превышения должностным лицом власти и должностных полномочий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекших тяжкие последствия.

"Судом установлено: К., будучи начальником ДКНБ Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшие место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента, покинуть административное здание, уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия, что впоследствии повлекло захват здания ДКНБ", – гласит сообщение пресс-службы областного суда.

В сообщении отмечается, что иные обстоятельства не могут быть разглашены ввиду грифа "секретно".

Приговором суда К. признан виновным по части 4 статьи 362, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.

"Внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении К. специального звания генерал-майора национальной безопасности и государственных наград и орденов", – гласит сообщение.

Приговор суда, как сообщается, не вступил в законную силу.

В статье 362 УК РК приводится определение превышению власти или должностных полномочий – это совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций (либо приравненным к нему лицом либо должностным лицом), действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Согласно части 4 данной статьи, превышение власти или должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное:

с применением насилия или угрозы его применения;

с применением оружия или специальных средств;

в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законодательным актом РК об амнистии в связи с легализацией имущества, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3, с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015795-shest-let-tyurmy-poluchil-eks-glava-dknb-po-almatinskoy-oblasti/