Дикому Арману в очередной раз продлили срок ареста

Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, в очередной раз продлили арест. Под стражей он пробудет до 7 июня этого года. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Алматинском городском суде.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 6 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2023 года", – рассказали в Алматинском городском суде.

Напомним, о задержании Дикого Армана стало известно 7 января прошлого года. А 11 января его арестовали.

По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Джумагельдиев (настоящая фамилия Дикого Армана – прим. ред.) проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках – статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

В январе текущего года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в мажилисе рассказал, как координировались действия Дикого Армана в Алматы и кто ему помогал.

В феврале Дикому Арману продлили арест до 7 марта.

Добавим, что за нарушение статьи 272 УК РК – "Массовые беспорядки" – предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

А за нарушение статьи 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" – грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015708-dikomu-armanu-prodlili-srok-aresta-do-nachala-iyunya-v-almaty/